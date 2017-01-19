Rolls-Royce выплатит более 800 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в подкупе чиновников в шести странах, в том числе в Азербайджане, сообщает портал Business Standard.

«Компания Rolls-Royce Plc согласилась выплатить властям более чем 800 млн долларов, чтобы урегулировать обвинения в подкупе чиновников в шести странах, в схемах, которые длились более десяти лет, заявили Департамент юстиции США и Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании во вторник. Компания признала выплаты должностным лицам в государственных энергетических компаниях в Азербайджане, Казахстане, Таиланде, Бразилии, Анголе и Ираке более чем на 35 млн долларов, чтобы выиграть контракты»,- говорится в сообщении Министерства юстиции, которое приводит Business Standard.

В заявлении главный исполнительный директор компании Уоррен Ист, «безоговорочно» извинялся за схемы взяточничества.

Из числа взяток, Rolls-Royce заплатил бразильскому должностному лицу 1,6 млн долларов через посредника, чтобы выиграть многочисленные контракты нефтяного оборудования из Petrobras, заявили американские власти.

В Ираке Rolls-Royce через посредников подкупила иракских чиновников после того, как они выразили опасения по поводу турбин, которые продавала компания.

Посредник Rolls-Royce заплатил взятку, чтобы «убедить чиновников принять турбины» и не допускать чиновников из черного списка компании для последующего ведения бизнеса в Ираке, говорится в сообщении американских властей.

Урегулирование включает соглашения с властями США, Великобритании и Бразилии, которым компания согласилась выплатить 170 млн долл, 497 млн фунтов стерлингов (616 млн долл) и 25,6 млн долл соответственно, говорится в сообщении министерства юстиции.При установлении штрафа, в Министерстве юстиции сказали, что благоприятную роль сыграл тот факт, что компания не делала никаких заявлений в СМИ о данном деле до официальных заявлений властями. Американские власти также отметили готовность Rolls-Royce сотрудничать с органами власти для устранения проблем в компании.