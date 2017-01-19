Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов выступил с необычным заявлением в адрес журналистов.

Бакинский мер в программе «Son xəbər» на телеканале ATV кинул реплику журналистам, когда рассказывал о проведенных в Наримановском районе работах по благоустройству.

Напомнив о том, как во время обильных дождей затопило поселки Бинагади и Забрат, Абуталыбов сказал, что было бы лучше, если вместо того, чтобы снимать все это на камеру, простые граждане и журналисты вырыли бы арык и направили воду из луж туда.