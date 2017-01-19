В опубликованном в среду, 18 января, архиве Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США среди прочих документов оказалась подборка советских анекдотов на английском языке.

Об этом, как передает RT, свидетельствует база данных ЦРУ.

В документах есть как широко известные анекдоты эпохи «перестройки», так и менее популярные. Цель составления подборки не уточняется.

В частности, приводится анекдот, где американец рассказывает русскому, что он может спокойно выйти к Белому дому и кричать: «К чёрту Рональда Рейгана». В ответ на это русский заявляет, что тоже может выйти к Кремлю и кричать: «К чёрту Рейгана!».

В другом анекдоте мужчина заходит в магазин и спрашивает, есть ли в продаже мясо, на что продавщица отвечает: «Нет, у нас нет рыбы, а мяса нет в магазине напротив».