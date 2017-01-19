Министерство иностранных дел Израиля передало властям Азербайджана предложение по выходу из кризиса, связанного с арестом израильского блогера Александра Лапшина в Белоруссии по запросу Баку из-за посещения Нагорного Карабаха.

Как передает newsru.co.il со ссылкой на «Гаарец», в Иерусалиме предложили передать правительству Азербайджана письмо Лапшина с публичными извинениями за посещение Нагорного Карабаха и за критику в адрес президента Ильхама Алиева.

Обозреватель «Гаарец» Барак Равид утверждает, что Лапшин дал свое согласие на подобный формат и подготовил письмо с извинениям.

Со ссылкой на высокопоставленный источник в МИДе Равид отмечает, что подобное решение позволяет замять скандал к удовлетворению всех вовлеченных сторон – Израиля, Азербайджана, Беларуси и России.

Журналист отмечает, что идею принесения публичных извинений выдвинула еще несколько недель назад депутат Ксения Светлова («Сионистский лагерь»), помогающая семье Лапшина. Однако тогда в Баку продолжали настаивать на выдаче Лапшина, обещая затем освободить его. Не доверяя обещаниям азербайджанских властей, Лапшин отказался от подобного варианта.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 годов.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах как «независимое государство», и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.