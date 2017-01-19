Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 40 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района и в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района и в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.