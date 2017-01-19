Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt сообщил, что обеспокоен возросшим числом хакерских атак, нацеленных на объекты Североатлантического альянса.

«По нашим новейшим данным, в прошедшем году на объекты НАТО в среднем осуществлялось около 500 хакерских атак ежемесячно», — сказал Столтенберг в интервью. «Это на 60% больше, чем в 2015 году», — цитирует его агенство РИА Новости.

«Я очень обеспокоен этим ростом. На следующем саммите НАТО тема защиты от кибератак будет играть значительную роль. Мы будем и в дальнейшем уделять этой области все больше внимания», — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова задействовать статью о коллективной самообороне при кибернападениях, но не каждое такое нападение приведет к коллективному ответу, а сама кибероборона возможна не только в рамках крупной операции альянса.

Он также отмечал, что кибероборона НАТО не направлена против конкретного противника.