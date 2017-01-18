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Президент США Барак Обама провел последнюю в этой должности пресс-конференцию в среду, 18 января. Ранее Барак Обама уже выступил со своей прощальной речью в Чикаго.

Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запланирована на 20 января. Известно также, что Барак и Мишель Обама пригласили Дональда Трампа и его супругу Меланью на чай и небольшой приём перед церемонией инаугурации.

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Острых вопрос от журналистов так и не прозвучало. Не рассказал Обама и об итогах своего правления.

Кстати, в результате правления 44-го президента, США ведут боевые действия в семи странах: Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, Пакистане, Йемене и Сомали. Однако сами американцы далеко не всего могут назвать хотя бы половину из этих стран.

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«Желаю удачи», — Барак Обама завершил свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента США.

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Так же, по словам Обамы, после ухода с должности президента США он хочет тишины и заниматься писательской деятельностью.

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Обама, который покинет Белый дом уже через два дня, рассказал, что не собирается в ближайшем будущем претендовать на какие-либо выборные должности.

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Также он заявил, что надеется на крепкие отношения между Россией и Украиной.

«Как я говорил раньше, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина — независимая страна», — сказал Обама.

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В то же время, по словам Обамы, Москва отказывалась вести переговоры об этом в ходе его президентства.

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Обама приветствует возможные переговоры с Россией по сокращению ядерных вооружений, о чём ранее заявлял Дональд Трамп.

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Барак Обама говорит, что антироссийские санкции были введены из-за ситуации на Украине.

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Говоря о смягчении приговора Челси Мэннинг, Обама заявил, что это произошло, потому что информатор WikiLeaks получил «непропорционально» суровое наказание.

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По словам уходящего президента США, в течение своего правления он помогал российскому правительству диверсифицировать и улучшать экономику страны.

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Обама говорит, что в интересах России и всего мира иметь конструктивные отношения с Россией.

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Перед тем, как начать отвечать на вопросы журналистов, Обама сообщил, что Джордж Буш — старший и его жена Барбара были госпитализированы.