Президент США Барак Обама провел последнюю в этой должности пресс-конференцию в среду, 18 января. Ранее Барак Обама уже выступил со своей прощальной речью в Чикаго.

Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запланирована на 20 января. Известно также, что Барак и Мишель Обама пригласили Дональда Трампа и его супругу Меланью на чай и небольшой приём перед церемонией инаугурации.

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Острых вопрос от журналистов так и не прозвучало. Не рассказал Обама и об итогах своего правления.

Кстати, в результате правления 44-го президента, США ведут боевые действия в семи странах: Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, Пакистане, Йемене и Сомали. Однако сами американцы далеко не всего могут назвать хотя бы половину из этих стран.

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«Желаю удачи», — Барак Обама завершил свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента США.

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Так же, по словам Обамы, после ухода с должности президента США он хочет тишины и заниматься писательской деятельностью.

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Обама, который покинет Белый дом уже через два дня, рассказал, что не собирается в ближайшем будущем претендовать на какие-либо выборные должности.

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