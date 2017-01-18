Врачи перевели в отделение реанимации 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который был ранее помещен в одну из больниц в Хьюстоне (штат Техас).

Как передает ТАСС, сейчас состояние его здоровья является стабильным.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что причиной госпитализации Буша-старшего стала одышка. 41-й президент США страдает от болезни Паркинсона и передвигается в специальном кресле.

Агентство Рейтер со ссылкой на офис бывшего президента также информирует о том, что его жена Барбара также госпитализирована.

Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости.