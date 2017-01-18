Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны обратился в Генпрокуратуру Украины с требованием проверить заявления летчицы и депутата Надежды Савченко на признаки государственной измены. Об этом сообщают украинские СМИ.

Поводом послужило недавнее интервью Савченко, в котором она предложила коллегам не рвать на себе «вышиванки» и отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.

– Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и суверенитету, национальной безопасности Украины, – потребовал на заседании в среду украинский депутат Иван Винник.

Его предложение поддержал и глава комитета Верховой рады Сергей Пашинский.

– У нас есть действующее законодательство — пусть это идет в рамках действующего законодательства, – заявил парламентарий.