Очень скоро станут известны имена организаторов теракта в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле, сказал вице-премьер правительства Турции Нуман Куртулмуш, комментируя факт задержания исполнителя кровавого теракта, передает в среду агентство Анадолу.

«Террориста удалось задержать благодаря проделанной серьезной работе. Сейчас устанавливается, кто именно стоял за терактом. Надеемся, что детали преступления станут известны в скором времени», — сказал Куртулмуш.

По его словам, за последние два года Анкара ведет беспощадную борьбу с террористами ИГ, РПК, движением Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

«Турция продолжает предпринимать решительные шаги по ликвидации угроз своим границам», — сказал вице-премьер.

По словам Куртулмуша, Анкара также предпринимает дипломатические шаги по борьбе с терроризмом.

В качестве примера вице-премьер назвал закрытие представительств террористических организаций PYD/YPG в ряде стран Европы.

По его словам, около трех тысяч членов FETÖ имеют связи с учебными заведениями, фондами, СМИ в различных странах мира.

«Суммарный капитал террористического течения составляет 50 миллиардов долларов», — отметил вице-премьер.