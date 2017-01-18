Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с визитом в Малайзии для участия в чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества, встретился с главой МИД страны Дато Шри Анифахом Аманом.

Как сообщили 1news в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений, определены пути дальнейшего развития взаимного сотрудничества.

Министры выразили удовлетворение развитием политического диалога двух государств, сотрудничеством в рамках международных организаций и взаимной поддержкой.

На встрече также были упомянуты визиты на высоком уровне и отмечалось расширение двусторонней контрактно-правовой базы.

Напомнив о своем визите в Азербайджан и плодотворных встречах, глава МИД Малайзии отметил, что развитие Баку и Азербайджана очень впечатлило его.

Коснувшись темы развития двусторонних экономических связей, министры отметили важность повышения совместных усилий в данном направлении.

Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанский министр высоко оценил поддержку Малайзией справедливой позиции Азербайджана по урегулированию конфликта.

На встрече также были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня ОИС, вопросы международного и регионального характера, представляющие взаимный интерес.