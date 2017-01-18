Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Statoil Эльдаром Сэтре.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Statoil Эльдаром Сэтре.
Дата: 2017/01/18 20:13
Раздел: Азербайджан, Мир
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Темы: Statoil, Ильхам Алиев, Эльдар Сэтре
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