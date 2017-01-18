Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Президент Ильхам Алиев выразил Клаусу Швабу признательность за очередное приглашение на Всемирный экономический форум. Отметив, что между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом налажено плодотворное сотрудничество, глава государства сказал, что это сотрудничество полностью соответствует целям Давосского форума по улучшению ситуации в странах мира.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане принимаются важные меры по обеспечению безопасности и установлению стабильности. Подчеркнув значение географического пространства, на котором расположен Азербайджан, глава государства сказал, что этот фактор способствует успешной реализации крупных транснациональных проектов, в том числе транспортных проектов Север-Юг, Восток-Запад и других проектов.

Президент Ильхам Алиев рассказал о протекающих в последние годы в стране процессах развития, подчеркнул, что Азербайджан вступил в новый этап развития, что принимаются действенные меры по диверсификации экономики, а также экспорта.

Отметив, что проводимые в рамках Давосского форума встречи способствуют реализации ряда важных проектов, Президент Ильхам Алиев сказал, что в последние годы в Азербайджане состоялись престижные международные мероприятия, в Баку успешно проведены первые Европейские игры, оценил визит Папы Римского Франциска в Азербайджан как оценку, данную существующей в стране атмосферы высокой толерантности

Исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб отметил плодотворность сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом, подчеркнул, что участие Президента Азербайджана в этом форуме вносит вклад в двустороннее сотрудничество. Клаус Шваб сказал, что во время его визита в Азербайджан стал свидетелем большого развития, рассказал о красоте Баку, отметил важную роль существующей в Азербайджане безопасности и стабильности в развитии страны. Отметив, что в последние годы в Азербайджане проделана большая работа, в Баку проводятся авторитетные международные мероприятия, исполнительный председатель Всемирного экономического форума высоко оценил существующую в стране атмосферу толерантности.