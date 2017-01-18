Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава «LUKOIL» Вагит Алекперов обсудили вопросы транспортировки нефти, добываемой компанией по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает сайт главы государства.

Встреча И.Алиева и В.Алекперова состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

«Собеседники на встрече обсудили реализацию проекта разработки Шах-Дениз, транспортировку нефти, добываемой «LUKOIL» в российском секторе Каспия, по нефтепроводу БТД, а также перспективы цен на нефть на мировых рынках»,- отмечается в информации.