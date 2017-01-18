Я бы хотел, чтобы президенты Армении и Азербайджана вернулись к переговорному столу и начали проводить конструктивный диалог вокруг дальнейших шагов процесса урегулирования карабахского конфликта. Об этом относительно своих ожиданий в вопросе урегулирования карабахского конфликта в эксклюзивном интервью Tert.am сказал новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

— На каком этапе, по Вашему мнению, находится сейчас процесс урегулирования карабахского конфликта. Какие проблемы и прогресс есть в этом вопросе?

— К сожалению, в процессе мирного урегулирования данного конфликта не были использованы некоторые создавшиеся во второй половине 2016 года возможности. Необходимо, чтобы стороны вернулись к переговорному столу и проводили реальный и конструктивный диалог. Для формирования атмосферы доверия и продвижения переговорного процесса также необходимо полноценное осуществление достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге на высоком уровне в 2016 году договоренностей.

— Какие обязанности Вы взяли на себя в качестве американского сопредседателя? Каким будет Ваш подход в процессе урегулирования?

— Для меня честь быть американским сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Я намерен продвигаться по следам бывших американских сопредседателей и продолжать работать с той же преданностью, помогая установлению в регионе продолжительного мира и стабильности. Я уже несколько десятков лет слежу за этой проблемой, также хочу подчеркнуть, что значительная часть моей дипломатической деятельности прошла на территории постсоветского пространства. Я знаю, что для реального решения этой проблемы потребуется политическая воля и поддержка всех вовлеченных сторон. Конечная цель – мир и благосостояние для всех народов этого региона.

— Хотелось бы узнать Ваше мнение относительно того, чего стоит ожидать в этом году в деле урегулирования карабахского конфликта.

— Я бы хотел, чтобы президенты Армении и Азербайджана вернулись к переговорному столу и начали проводить конструктивный диалог вокруг дальнейших шагов процесса урегулирования карабахского конфликта. Знаю, что мои коллеги – российский и французский сопредседатели, молча и по дипломатическим путям продолжат трудиться над тем, чтобы это воплотилось в жизнь.