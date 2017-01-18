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Жители поселка Сангачал  Гарадагского района перекрыли 18 января трассу Баку-Астара, требуя  возведения пешеходного прохода через дорогу. Об этом пишет портал Contact.az.

«Здесь  дорожно-транспортные происшествия случаются каждую неделю. На высокоскоростном шоссе  пешеходы становятся жертвами несчастных случаев. Мы неоднократно обращались к властям района, но они не слушают нас «, — сказал  Радио “Азадлыг” один из протестующих.

В результате акции, на трассе на длительное время образовалась пробка.  Движение было восстановлено после вмешательства дорожной полиции.

Сотрудник Отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции Кямран Алиев подтвердил, что жители попросили построить наземный  переход.

«Три дня назад, 9-летний мальчик попал под машину на территории поселка Сангачал и скончался от полученных травм на месте. Сегодня жители собрались по этому случаю   и требовали построить надземный пешеходный переход.  Акция  на некоторое время нарушила движение транспорта «, — сказал Алиев.

Исполнительная власть Гарадагского района  не комментирует протесты  жителей.