Жители поселка Сангачал Гарадагского района перекрыли 18 января трассу Баку-Астара, требуя возведения пешеходного прохода через дорогу. Об этом пишет портал Contact.az.

«Здесь дорожно-транспортные происшествия случаются каждую неделю. На высокоскоростном шоссе пешеходы становятся жертвами несчастных случаев. Мы неоднократно обращались к властям района, но они не слушают нас «, — сказал Радио “Азадлыг” один из протестующих.

В результате акции, на трассе на длительное время образовалась пробка. Движение было восстановлено после вмешательства дорожной полиции.

Сотрудник Отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции Кямран Алиев подтвердил, что жители попросили построить наземный переход.

«Три дня назад, 9-летний мальчик попал под машину на территории поселка Сангачал и скончался от полученных травм на месте. Сегодня жители собрались по этому случаю и требовали построить надземный пешеходный переход. Акция на некоторое время нарушила движение транспорта «, — сказал Алиев.

Исполнительная власть Гарадагского района не комментирует протесты жителей.