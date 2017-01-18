Военнослужащие российских и турецких военно-воздушных сил впервые проводят совместную операцию против боевиков террористической организации «Исламское государство» в провинции Алеппо, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает ТАСС.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34», — сказал он.

Он также отметил, что в операции примут участие также восемь турецких самолетов.

Ранее сообщалось, что Пентагон приветствует соглашение между Россией и Турцией по полетам в Сирии.