После того как избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу, он пообедает в Капитолии. К столу будут поданы три основных блюда, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Первое — североатлантические омары и креветки с шафрановым соусом и арахисовой крошкой. К ним предложат Chardonnay 2013 года.

Затем Трампа и его вице-президента Майка Пенса угостят говядиной на гриле в темном шоколаде, с можжевеловой подливкой и картофельным гратеном. С мясом пойдет калифорнийское красное Cabernet Sauvignon 2012 года. На десерт они полакомятся шоколадным суфле и ванильным мороженым с вишней.

Обед после инаугурации является давней традицией. Его организует объединенный комитет Конгресса, который отвечает за церемонию присяги. Первый такой обед состоялся в 1953 году. Тогда законодатели потчевали президента Дуайта Эйзенхауэра. Для него была приготовлена курица, буженина и котлетки из картофельного пюре.

Во время этой трапезы принято произносить тосты и дарить подарки. Ряд продуктов, которые используются для готовки, везут из тех штатов, где родились политики, ставшие лидерами страны. В случае с Трампом — это креветки из Мексиканского залива, который с запада омывает Флориду. Он не родился в этом штате, однако расположенное в Палм-Бич поместье называл вторым домом.

Меню действующего лидера страны Барака Обамы после инаугурации в 2013 году (тогда у него начался второй президентский срок) включало омаров, мясо бизона и яблочный пирог.