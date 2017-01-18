Азербайджан занял 66 место в международном рейтинге «Passport Index».

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете, опубликованном на портале «Passport Index».

Рейтинг составлен на основании того, сколько стран смогут посетить без визы владельцы паспортов той или иной страны.

Азербайджанский паспорт в рейтинге за январь 2017 года попал на 66-ую строчку рейтинга. Из сопредельных государств Армения занимает 69 место с 58 очками, Грузия — 60 место с 67 очками, Турция — 42 место с 104 очками, Россия — 43 место с 103 очками и Иран на 96 месте с 36 очками.

Первое место в рейтинге заняла Германия (158 очков), второе место — Швеция и Сингапур (157 очков), тройку лидеров замкнули Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США (156 очков).

Наименее влиятельным в 2017 году был признан паспорт Афганистана: с результатом в 23 страны он занял последнюю, 95-ую позицию в списке.