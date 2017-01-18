«Играть в чемпионате Азербайджана было нелегко. Я не назвал бы свою карьеру в этой стране лёгкой прогулкой».

Как сообщает АПА, об этом заявил бывший бразильский футболист азербайджанского клуба «Хазар Лянкяран» Кристиан Кабраль.

Полузащитник, в последнее время игравший на родине в «Понте Прете» перешёл в состав представителя низшей лиги «Велоклуба».

Говоря об этом трансфере, 38-летний ветеран вспомнил о своей прошлой карьере, в том числе и о том, как играл в 2010-ом году в Азербайджане: «Азербайджанский футбол сильно отличается от бразильского, и в частности от того футбола, в который играют в Сан-Паулу. Там футбол более спокойный. Но и в Азербайджане играют очень технично. В Сан-Паулу этот вид спорта вызывает больший интерес и вокруг матчей всегда кипят страсти. За свою карьеру я играл в ряде клубов и накопил большой опыт за счёт того, что повстречал известных футболистов».

Отметим, что Кабраль выступал в «Хазар Лянкяране» в 2010-ом году и забил 2 гола в 25 матчах.