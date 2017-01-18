Президент России Владимир Путин заявил, что потребность в энергоресурсах и углеводородах в мире будет расти, поэтому нужно своевременно принимать инвестиционные решения по проектам в России.

«Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках, но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти. В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что «при планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития собственной российской экономики».