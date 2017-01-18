«Москва-Баку» попросил политолога Сергея Маркова прокомментировать высказывание Сергея Лаврова относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По словам Маркова, СМИ несколько неверно восприняли слова главы российского внешнеполитического ведомства. «Азербайджан сам пригласил международное сообщество, международные структуры, в частности, Минскую группу ОБСЕ, в которую входит Россия, в качестве посредника в вопросе разрешения нагорно-карабахской проблематики. И привлечь посредников было абсолютно правильным решением со стороны Азербайджана, поскольку вопросы по Нагорному Карабаху решаются в рамках международных принципов. Все мы прекрасно знаем, что Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Все, что делает Россия в рамках урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, она делает с согласия обеих сторон». В связи с этим, по мнению, Сергея Маркова, трактовать слова главы МИД России как запрет России Азербайджану заниматься его внутренними делами, как вынесение нагорно-карабахского конфликта за плоскость внутренних дел Азербайджана, неверно. По словам эксперта, глава МИД РФ имел ввиду исключительно решение нагорно-карабахского вопроса на площадке Минской группы ОБСЕ, то, что конфликт давно стал проблемой и других стран – как минимум, сопредседателей МГ ОБСЕ – России, Франции, США.

В целом, анализируя ответ Сергея Лаврова, Марков отмечает, что никаких изменений в российской позиции по нагорно-карабахской проблеме глава МИД РФ не зафиксировал. «Позиция России остается прежней и заключается в том, что Азербайджан и Армения должны прийти к компромиссу по нагорно-карабахской проблеме, причем, как и говорил президент России Владимир Путин, в результате урегулирования конфликта, нахождения того самого компромисса, ни одна из сторон не должна чувствовать себя ни победителем, ни побежденным. Компромисс должен быть найден с учетом жизненно важных интересов обеих стран, на уступки должны пойти обе стороны конфликта».

По словам Маркова, вполне компромиссные условия дает так называемая Казанская формула. Эксперт полагает, что она все же может быть применена. Россия же должна помочь Баку и Еревану прийти к компромиссу. «И Россия старается и будет дальше стараться это делать. Думаю, что Москва также будет стараться подключить к решению этого конфликта и Турцию, поскольку в случае урегулирования именно она должна будет произвести деблокаду Армении. Поэтому участие Турции тоже в определенной мере необходимо.

Также необходимо дальнейшее участие в урегулировании сопредседателей – США, Франции. С новым руководством США и Франции, возможно, участие этих стран как сопредседателей в нагорно-карабахском урегулировании будет более конструктивным».

Комментируя слова главы МИД РФ о том, что «сохраняет силу требование об освобождении оккупированных территорий», Марков пояснил, что эти слова подтверждают тот факт, что Россия стремится быть посредником, который был бы одинаково полезен и Азербайджану, и Армении. «Неоднократно Москва фиксировала и фиксирует то, что разрешение нагорно-карабахского конфликта подразумевает сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана», — отметил эксперт.

Также Сергей Марков прокомментировал существующее мнение, что «ключ» к нагорно-карабахскому урегулированию находится в Москве. «Согласно этой позиции, России якобы достаточно отдать приказ Армении вернуть оккупированные земли, стукнуть, как говорится, кулаком по столу и они будут отданы. Думаю, это представление неверное, оно упрощает ситуацию в целом. Россия не является хозяином Армении, хотя она во многом и зависит от России.

Сегодня Москва недовольна тем, что руководство Армении сначала согласилось на компромисс по Казанской формуле, а потом дважды отказалось – первый раз – в 2011 году при Дмитрии Медведеве, второй раз – в 2016 году, когда вот-вот была возможность компромисса. И Россия этим фактом раздражена, но она не может просто надавить на Саргсяна, дескать, давай возвращай земли. Надо учитывать сложную политическую и экономическую ситуацию в самой Армении, где радикально настроенные группы готовы в любой момент силой захватить власть. И тогда может запылать весь Южный Кавказ.

Считать, что Россия имеет все инструменты для давления на Ереван, неправильно. Москва в нагорно-карабахской проблематике является исключительно посредником. А ключи к нагорно-карабахскому урегулированию на самом деле находятся у самих сторон конфликта, и решение – это их приход к компромиссу», — считает эксперт.