Девелопер Crocus Group весной 2017 года откроет первый фитнес-центр, рассказал «Ведомостям» вице-президент группы Эмин Агаларов. Его площадь составит около 4000 кв. м, фитнес-центр будет работать в сегменте «премиум», отметил собеседник издания.

Crocus Fitness откроется между торговым центром «Vegas Крокус-сити» и «Океанариумом» и будет работать по абонементной модели, а также продавать разовые занятия. «По нашему плану цена годового абонемента составит 80000 рублей. И будут обязательно VIP-абонементы, примерно по 200000 рублей в год, всего 40 карт», — говорит Агаларов. Он добавил, что компания рассчитывает на продажу 4000 абонементов разных категорий в год. Комплекс также будет включать открытую зону с треком и открытым бассейном, стоимость разового занятия в которой составит 900 рублей.

Агаларов уточнил, что компания намерена развивать сеть фитнес-центров, открывая «хотя бы по одному такому проекту в год в течение ближайших трех-пяти лет».

По статистике NeoAnalytics, в России фитнесом занимается примерно 3–4% населения, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше, там вовлеченность населения составляет 10–11%, отмечает гендиректор сети клубов «Территория фитнеса» Александр Колмыков.