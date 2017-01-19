Знаменитый артист и глава собственного театра Армен Джигарханян в марте прошлого года сыграл свадьбу с молодой сотрудницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. До этого он официально расторг брак с супругой Татьяной Власовой.

Как ранее сообщалось, Армен Джигурханян был в браке с Татьяной Власовой 40 лет. Но в конце 90-х она эмигрировала в США, а он остался в Москве. Артист признавался, что решил развестись с женой, чтобы не поддерживать иллюзию отношений, которых давно уже нет.

«Инициатором такого решения стало время», — говорил Джигарханян, подчеркивая, что перестал поддерживать с Власовой даже дружеские отношения. Тем более, когда его уже 15 лет связывают отношения с нынешним директором его театра Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше его на 44 года.

И вот бывшая супруга знаменитости решилась дать интервью, в котором рассказала, что уезжала в Америку с уверенностью в своем браке. Татьяне Власовой было тогда 57 лет, а сейчас — 74 года.

Женщина уверена, что как раз 15 лет назад Армен Борисович и стал ей изменять.

«Ровно столько я жила в Америке, получается, столько лет муж меня обманывал… У меня не было роскошных шуб, я не ходила с мужем на презентации. Никуда не лезла, в отличие от его новой жены. В театре им.Маяковского, в котором Джигарханян проработал больше четверти века, меня толком никто не знал. Я не пиарилась за его счет. Его это устраивало. Он говорил, что не любит тусовки так же, как не люблю их я. А теперь он постоянно появляется на публике вместе со своей молодой женой. Я думаю, это больше нужно ей, чем ему», – рассказала Татьяна Власова «КП».

Бывшая супруга Джигарханяна подчеркнула, что он перестал приезжать в их дом в Далласе в 2009 году, когда у него случился второй инсульт.