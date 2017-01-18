Действующая Конституция РФ фактически допускает отсоединение республик, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Похожая норма в советском законодательстве привела к процессу распада СССР в годы перестройки, говорится в сообщении на сайте ЛДПР.

«В каждой советской конституции сохранялся пункт о праве выхода республик из Союза. Это позволило Михаилу Горбачёву запустить процесс подготовки нового союзного договора и взорвало страну в 1991 году. В нынешней конституции заложена та же мина»,- сказал политик.

Он отметил, что в 5-й статье говорится, что каждая республика имеет свою собственную конституцию и законодательство. Содержание следующего пункта о том, что федеративное устройство РФ основано, в том числе, на самоопределении народов в РФ, позволяет предположить, что республики уже обладают почти всеми признаками независимых государств: свой язык, своя конституция, территория. Для полного «самоопределения», по мнению лидера ЛДПР, «республикам осталось только ввести свою валюту и поставить пограничные столбики».

Данные нормы в главном законе страны Жириновский назвал последствием незаконного захвата власти большевиками в 1917 году.