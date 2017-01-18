В турецкой провинции Шанлыурфа полиция задержала гражданина Сирии Абуда Маххо, работающего курьером в террористической организации ИГ.

Как передает Газета.ру со ссылкой на CNN Turk, курьер проник на территорию Турции незаконным путем. В ходе допроса мужчина сознался, что он вез взрывчатые вещества террористам ИГ в стране. Он также указал место, где закопал предназначенные для боевиков боеприпасы.

В целом курьер переносил на себе три запала для гранат, три устройства с дистанционными взрывателями и 3,5 кг гексогена.

После изучения изъятых материалов ученые пришли к выводу, что они похожи на использованные ранее боевиками ИГ при терактах в Стамбуле, Анкаре и Газиантепе.