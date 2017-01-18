В Институте истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошла презентация книги «В поисках прошлого», посвященной известному миллионеру, нефтедобытчику, меценату Ага Муса Нагиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории, автором издания является исследователь наследия Ага Муса Нагиева и его внучка Диляра Нагиева, научным редактором – академик Ариф Гашимов.

Мероприятие было открыто вступительным словом директора Института истории Ягуба Махмудова. Ученый отметил, что Ага Муса Нагиев вкладывал капитал не только в строительство зданий, но и в просвещение, расширение кругозора, повышение культурного уровня народа.

На презентации академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА, член-корреспондент НАНА Наргиз Ахундова, депутаты Ганира Пашаева, Жале Алиева, Диляра Джабраилова и другие говорили о меценатской и общественной деятельности Ага Муса Нагиева.

На мероприятии заслушаны доклады заведующего отделом Института истории Гаджи Гасанова и старшего научного сотрудника Института истории Севиндж Мустафаевой.