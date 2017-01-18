Действующий вице-президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой для международного либерального порядка, заявив, что Москва попытается повлиять на ход предстоящих выборов в Европе, передает Reuters.

Данное заявление он сделал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«При президенте Путине Россия использует каждое доступное ей средство, чтобы сыграть на скрытых проблемах западных стран и вернуть свое влияние в регион», — сказал Байден.

Он также предсказал, что Москва, по его мнению, постарается вмешаться в европейский политический процесс в 2017 году.

«Учитывая, что во многих странах Европы выборы пройдут в этом году, нам стоит ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю. И цель России предельно ясна: разрушить международный либеральный порядок», — резюмировал вице-президент.