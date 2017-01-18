Оползень привлек за собой ряд проблем в поселке Медресе Шамахинского района.

Как сообщает АПА, в последние дни в поселке снова активизировался оползень и охватил большую территорию. В поселке Муганлы с 460 хозяйствами, где проживают 2400 человек, в более чем 150 домах образовались трещины различного размера. Два дома стали полностью непригодными для проживания. В связи с этим жители получили компенсации и покинули свои дома. В данный момент 7 домов находятся в аварийном состоянии.

В результате оползня 100 гектаров земли – частные участки и пахотные земли, фруктовые сады пришли в непригодное состояние. В последние дни еще один дом стал непригодным для проживания, семья оказалось в беспомощном положении. По словам жителей, несмотря на то, что наблюдается солнечная погода, оползни все еще продолжаются.

В Исполнительной власти Шамахинского района сказали АПА, что в результате оползня в районном центре и 7 селах более 400 домам нанесен урон. Отметим, оползень наиболее активно наблюдается в Шамахы и селах Чабаны, Медресе, Мейсери, Биринджи Чайлы, Муганлы, Аджыдере и Галейбугурд.

Оползень помимо населенных пунктов причинил серьезный ущерб автомобильной дороге Шамахы – Гызмейдан. В результате обвалов на 4, 6 и 10 километрах дороги полностью просел асфальт одной полосы движения. Из-за этого движение автомобилей затруднено. Обрушение одной части этой дороги во время оползня затруднило транспортную связь 4 сел района с городом Шамахы.

Эта дорога с интенсивным ежедневным движением из-за оползня столкнулась с угрозой разрушения. По словам водителей, в зоне оползня каждый день наблюдается активность, и дорога постепенно сужается. С правой стороны на дорогу с горы осыпается земля, а слой земли с левой стороны дороги скользит и падает в овраг. В результате создается препятствие для движения автомобилей.

По словам местных жителей, каждый день на этой дороге со спусками и подъемами увеличиваются трещины. Для воспрепятствования оползню необходимо провести работы по восстановлению и укреплению. Иначе зона оползня будет увеличиваться и причинять большой ущерб дороге.