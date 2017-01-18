Подвалы 236 зданий в Гарадагском, Хатаинском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку затоплены водой.

Как передает Тренд, об этом сказал завотделом отдела санитарии Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) минздрава Зияддин Керимов.

Большое количество осадков, выпадающих в последнее время в связи с климатическими изменениями, увеличит число затопленных подвалов, пояснил завотделом.

«РЦГЭ поднимает вопрос перед соответствующими органами исполнительной власти в связи с некоторыми зданиями в Баку, в подвалах которых обнаружена вода. Они сразу же должны предпринять упреждающие меры, но эти работы не проводятся», — подчеркнул Керимов.

Зияддин Керимов также отметил, что в Центр поступают обращения о том, что подвалы некоторых территорий заполнены бытовыми, сточными водами вперемешку с грунтовыми водами. В связи с этим в апреле-мае прошлого года были проведены проверки. «Анализ образцов воды позволил установить, что в некоторых подвалах накапливаются грунтовые, в некоторых – канализационные, а в некоторых грунтовые и сточные воды из-за устаревших, требующих ремонта коммуникационных линий. В связи с этим в Исполнительную власть Баку представлена подробная справка», — отметил Керимов.