Высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова , что Карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана вызывает удивление, сказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

«Разве мы, как суверенная страна, не имеем право, освобождать свои земли? Что это значит? Россия обладала этим правом, обеспечила свою территориальную целостность в Чечне, а мы не имеем такого права?», — сказал Зульфугаров радио «Азадлыг».

Азербайджан, как и другие члены ООН, может защищать суверенитет и предпринимать для этого все необходимые шаги, поэтому Зульфугаров назвал выступление Лаврова «проармянским».

Глава МИД России впервые заявил, что освобождение земель и определение статуса Нагорного Карабаха должно решаться одновременно. По мнению Зульфугарова , Лавров, ссылаясь на резолюции СБ ООН, ошибочно интерпретирует их.

«В резолюциях вопрос ставится не так, как говорит Лавров. Там сказано об освобождении оккупированных территорий и уже потом об определении статуса», — сказал Зульфугаров.

Он также обратил внимание , что Лавров не коснулся темы субстантивных переговоров.

«В прошлом году, официальные лица Азербайджана и России говорили, что настало время субстантивных переговоров, то есть предметных переговоров по конкретным темам. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что ожидает реальных переговоров. Однако Лавров об этом ни слова не сказал», — отметил Зульфугаров.

Должен ли официальный Баку отвечать главе внешнеполитического ведомства России? Тофиг Зюльфюгаров отметил, что затрудняется дать ответ на этот вопрос:

«Я не знаю как будет прокомментирована эта позиция на нынешнем этапе после подчеркивания произошедшего в прошлом году и выражения благодарности за посредничество России во время выступления министра иностранных дел в Гамбурге и особую роль Путина. Каждый политик и чиновник Азербайджана должен выступать с проазербайджанской позиции, а не с пророссийской, проамериканской, проиранской и протурецкой позиции! Это должно быть основным критерием. В любом случае, я поддерживаю это. Все заявления и выступления должны отражать проазербайджанскую позицию».