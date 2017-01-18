Абдулгадир Машарипов, открывший стрельбу в ночном клубе «Reina» в Стамбуле, при задержании попросил полицейских на турецком языке не убивать его.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле был осуществлен по приказу «эмира» террористической группировки ИГИЛ в сирийской Ракке, сообщает в среду газета Hurriyet cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Я прибыл в Турцию через Иран в январе прошлого года после получения приказа принять участие в войне в Сирии и поселился в провинции Конья. Там я получил приказ из Ракки совершить теракт в новогоднюю ночь на площади Таксим (в Стамбуле)», — цитирует газета показания террориста.

По его словам, из-за усиленных мер безопасности на площади Таксим «эмир» ИГ в Ракке дал ему задание найти другую цель.

«Я проехал на такси вдоль побережья (Босфора) около 10 часов вечера, и клуб Reina показался мне хорошей целью, там не были усилены меры безопасности. Я передал эту информацию человеку, который дал мне приказ, и он приказал мне напасть на Reina. Затем я поехал домой, взял оружие и атаковал клуб», — сообщил Машарипов.

По данным источника издания, выйти на след террориста помогли показания его сообщников, также граждан Узбекистана, задержанных в провинции Хатай на юге Турции. В тот момент, когда полиция ворвалась в его дом, Машарипов пытался спрятаться под кроватью.