Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма является абсолютно недискуссионным. Таким образом он ответил на слова Надежды Савченко касательно дальнейшей судьбы полуострова.

По словам Пескова, вопрос о Крыме «является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России». Отвечая на вопрос, может ли Кремль влиять на руководство непризнанных ДНР и ЛНР с целью получить официальное признание Крыма российской территорией, Песков ответил: «Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», сообщает агентство «РИА Новости».

Что касается Донбасса, то Киев, по словам Пескова, «сам отказывается от этого региона». По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует абсолютная блокада украинскими властями этого региона.