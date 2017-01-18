«Каких-либо изменений в правилах выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования (XI класс) нет».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной новым правилам, которые будут введены во время выпускных экзаменов для учащихся IX и XI классов, заявила заведующая отделом Государственного экзаменационного центра Афига Батыева.

Она сказала, что на I первом этапе выпускных экзаменов учащимся будут представлены 10 тестовых заданий открытого типа по чтению-пониманию и проверке навыков письма по азербайджанскому (русском) языку и 10 тестовых заданий закрытого типа. Кроме того, на I первом этапе будут представлены 10 вопросов по математике открытого типа, в целом 30 тестовых заданий: «Наряду с этим, ученики на добровольной основе могут написать эссе на представленные темы. На II этапе выпускных экзаменов с целью проверки знаний и навыков по каждому предмету будут представлены 30 тестовых заданий, в целом 60 тестовых заданий закрытого типа».

А.Батыева отметила, что проведение выпускных экзаменов для учащихся IX и XI классов финансируется из госбюджета. Эти экзамены являются бесплатными для учащихся.