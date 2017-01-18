Производственное объединение «Бакинская телефонная связь» министерства связи и высоких технологий Азербайджана запустила проект «Безопасный интернет».

Как передает Тренд, об этом говорится в среду в сообщении министерства.

По данным ведомства, проект предусматривает оказание пользователям интернет сервис провайдера сервиса фильтрации нежелательного интернет-контента.

Сервисе контентной фильтрации, позволяет оградить детей от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилие, и т.д.). Пользователям будет предоставлен доступ лишь к проверенным интернет-сайтам, которые прошли фильтрацию и несут исключительно полезную информацию

Услуга не ограничивается лишь обеспечением безопасности детей и подрастающего поколения от негативного влияния глобальной сети, но и предусматривает обеспечение безопасности от вирусов, фишинга и т.д.