«В Азербайджане в ближайшее время станет возможным проведение операций по пересадке сердца»

Как сообщает АПА, об этом на заседании Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что в Азербайджане для проведения такой серьезной операции уже имеются все необходимые возможности, есть специалисты: «В связи с этим с точки зрения персонала и техники никаких проблем нет. Единственным открытым вопросом остается вопрос пожертвования органов. В скором времени будет решен и этот вопрос. Во всех случаях в ближайшее время мы сможем проводить в Азербайджане трансплантацию сердца».