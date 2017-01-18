19 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно и дождливо. Будет дуть северо-восточный ветер, который к вечеру сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 6-8° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

19 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются дожди.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег, в горных и предгорных районах – снег. Местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.