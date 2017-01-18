«Неверно классифицировать как свободу слова действия лица, незаконно посетившего оккупированные азербайджанские территории, нарушившего территориальную целостность Азербайджана, после чего еще раз посетившего Азербайджан по другому паспорту, нарушив при этом государственную границу», — сказал спикер МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывание официального представителя Госдепа США Джона Кирби в связи с задержанным по запросу азербайджанской стороны в Беларуси блогером Александром Лапшиным.

По словам Гаджиева, этот вопрос лежит исключительно в правовой плоскости, и то, что кто-то представляется блогером, не дает оснований для нарушения законов и правил других стран.

«В действиях Лапшина имеется достаточно элементов нарушения азербайджанских законов, и принцип верховенства закона должен применяться в едином порядке в отношении всех», — сказал он.