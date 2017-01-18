Жительница Сиднея) сбросила 65 килограммов после того, как ее бывший возлюбленный указал ей на лишний вес. Об этом пишет в среду, 18 января, Daily Mail.

25-летняя Хейли Уэстобай (Hayley Westoby) поправилась до 119 килограммов во время своего первого года обучения в университете. Девушка злоупотребляла фастфудом и алкоголем до тех пор, пока ее бывший молодой человек не отпустил грубый комментарий по этому поводу. «Мы ругались о какой-то глупости, и он сказал, что мне не помешало бы похудеть», — приводит ее слова Лента.ру.

После ссоры австралийка пересмотрела свой образ жизни и поняла, что ей необходимо сбросить вес. Уэстобай похудела благодаря правильному питанию и регулярным занятиям в спортивном зале. «В глубине души я понимаю, что он не хотел грубить, а проявил волнение по поводу моего веса», — сказала она.