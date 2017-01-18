Ученик III класса Бакинской средней школы №167 Рагим Исмаилов на чемпионате мира по каратэ в Батуми одолел своего сверстника из Армении со счетом 10:0 и занял первое место.

Как сообщили АПА в Управлении образования Баку, Р.Исмаилов многократно принимал участие на мировых турнирах. Он достигал блестящих успехов и достойно представлял Азербайджан.

Р.Исмаилов занял I место на VIII кубке мира в Украине, III место на чемпионате мира в Иране, III место на VII кубке мира в Турции.

Р.Исмаилов также достиг значимых успехов на многих состязаниях внутри страны. Среди них второе место на проведенном в Исмаиллы чемпионате Азербайджана по каратэ, и первое место на Республиканском турнире между клубами, посвященном Дню государственной независимости Азербайджана.

Р.Исмаилов занимается Каратэ шотокан с 2014 года в сортивном клубе «Алинджа», в группе тренера Эльшана Хомоева.