В ходе расследования с целью доказательства приобретения имущества с помощью денег, полученных преступным путем, генералов и их сотрудников, обвиняемых по «делу МНБ», были выявлены их заработные платы.

Как передает Vesti.Az со ссылкой на qafqazinfo, в официальном письме, посланном из Государственной службы безопасности в Главную Прокуратуру, указаны суммы зарплат и премий обвиняемых лиц за последние 10 лет.

Так, за 2005-2015 годы были предоставлены финансовая помощь, премии, оплачиваемые отпуска, пособия на лечения и денежные средства Сюбахиру Гурбанову – 303 тыс 846 манатов, Натаван Мирватовой – 341 тыс 492 маната, Теймуру Гулиеву – 263 тыс 555 манатов, Физули Алиеву – 146 тысяч 707 манатов, Натику Алиеву – 112 тыс 495 манатов, Зауру Мамедову – 140 тыс 813 манатов, Фархаду Атаеву – 171 тыс 826 манатов, Анару Ширалиеву – 139 тыс 662 манатов, Эльшаду Азизову – 171 тыс 826 манатов; за 2014-2015 годы выплачены Эшкину Алиеву – 11 тыс 709 манатов.