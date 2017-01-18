В среду Программа развития ООН (ПРООН) представила Государственному таможенному комитету (ГТК) Азербайджана новое оборудование для обследования товаров, подлежащих санитарному и фитосанитарному надзору, во время пересечения границы.

Как передает Тренд, новое оборудование будет использовано на погранично-пропускном пункте (ППП) «Красный мост» между Азербайджаном и Грузией. Оборудование поставлено в рамках проекта по развитию данного ППП, реализуемого ПРООН и ГТК при финансовой поддержке Евросоюза.

Цель проекта — развить сотрудничество между таможенными службами Азербайджана и Грузии, упростить торговые процедуры между странами, усилить санитарные и фитосанитарные проверки на границе, а также обеспечить «Красный мост» более современной технологией и инфраструктурой.

В рамках мероприятия также было презентовано оборудование, предоставленное ГТК Международным агентством по атомной энергетике и Государственным департаментом США в рамках проекта «Развитие санитарно-радиологического надзора на таможенных погранично-пропускных пунктах» и программы «Надзор над экспортом и связанная с этим пограничная безопасность».