Президент России Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.

«Трамп, когда он приезжал в Москву, – а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, – он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях», – сообщил Путин на пресс-конференции, сообщает издание «Настоящее время».

«Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред», – заявил он.

«Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, – добавил Путин. – Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это».

«Проституция – это безобразное социальное явление. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода и которые сейчас

распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе – они хуже, чем проститутки, у них нет никаких моральных ограничений», – заявил российский президент.

«Такое ощущение, что, потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне «майдан» организовать, только не дать Трампу вступить в должность», – сказал он.