По меньшей мере в 20 американских городах появились объявления с предложением за деньги поучаствовать в протестах по поводу инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Times, компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс», готова платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятиях — 50 долларов в час. Кроме того, активистам, занятым полный рабочий день, предлагают медицинскую страховку.

«Получай деньги, борясь против Трампа! Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят», — приводит издание выдержку из объявления. При этом, как отмечается, компания особо заинтересована в тех, кто сможет принять участие в акции протеста 20 января — в день инаугурации Трампа.

Газета не исключает того, что объявление Demand Protest может оказаться мошенническим. Тем не менее вакансии подобного рода предлагают жителям более 20 городов, в числе которых Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтл, Талса и Вашингтон.

10 января стало известно, что голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер примут участие в женском марше против Трампа. Мирный протест состоится в Вашингтоне 21 января.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября 2016-го. Победу одержал представитель республиканцев Дональд Трамп. Это вызвало волну недовольства среди американцев. Тысячи жителей Атланты, Майами, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Портленда и Филадельфии вышли на протестные демонстрации.