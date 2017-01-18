Народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно лишь при временном отказе от Крыма.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — сказала она.

Савченко также подчеркнула, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией», — пояснила депутат Рады.

По ее мнению, Крым — это «очередное Приднестровье». Савченко подчеркнула, что, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, Россия оставит за собой Крым и «заберет Донбасс».