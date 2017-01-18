Какие прозвища носили главы кремлевской дипломатии? Как утверждают историки, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова за глаза именовали «господином Нет» (впрочем, вполне возможно, что у министра иностранных дел в правительстве Адольфа Гитлера — Иоахима фон Риббентропа, с которым Молотов и подписал печально знаменитый пакт, на этот счет было другое мнение). Андрея Андреевича Громыко, возглавлявший советскую дипломатию ни много ни мало 28 лет, тоже называли «Господином Нет». Было, правда, еще одно прозвище — «Бормашина», за умение добираться до сути вопроса. Игорь Иванов вошел в историю как «Господин Может быть», Андрея Козырева, утверждают российские «осведомленные эксперты», именовали «господин Да».

Сергей Лавров, нынешний глава российской дипломатии, старательно поддерживает в СМИ легенду, будто бы сегодня «Господином Нет», как когда-то Громыко, именуют уже его. Только вот куда больше главе российской дипломатии подходит совсем другой эпитет — «мистер Скандал». Или «Мистер Язык поскользнулся».

Нет, дело не в известной любви Сергея Викторовича к крепким выражениям, хотя в прессе уже предостаточно комментировали и его «Дебилы,…!», и появившуюся в британской The Daily Telegraph еще в сентябре 2008 года утечку, когда неназванные «источники» газеты в Форин офисе утверждали, что в ходе обсуждения действий России в Грузии в августе 2008 года Лавров заявил своему британскому коллеге Милибэнду: «Да кто ты б… такой, чтобы мне лекции читать», и не его знаменитое «нас пытаются взять на понт» на заседании Совета по внешней и оборонной политике, и даже не интервью самого же Лаврова, где на прямой вопрос: «Вы когда-нибудь матерились в присутствии людей, которые по-русски не понимают?» — министр ответил столь же прямо: «Многократно». На сей раз все куда серьезнее.

Российская дипломатия с армянским акцентом

17 января Сергей Лавров проводил свою большую пресс-конференцию. Где, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, какова будет позиция Москвы «в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», глава российской дипломатии заявил: «Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта». В общем, по логике Лаврова, Россия после Хасавюртских соглашений вполне имела право провести контртеррористическую операцию в Чечне, а вот Азербайджан в Карабахе — никоим образом. Такого «дипломатического открытия» главе российской дипломатии показалось мало, и он заявил, что, оказывается, четыре резолюции СБ ООН требуют исключительно мирного решения конфликта. Что же до вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских земель, то, по словам Сергея Викторовича, да, такой вопрос присутствует, но глава МИД РФ тут же увязал этот вывод войск с предоставлением статуса Нагорному Карабаху. Высказался насчет тех самых «механизмов расследования», которые так мечтает внедрить на линии фронта Ереван: «К сожалению, даже такая элементарная вещь, необходимая для того, чтобы не повторялось обострение, — механизм расследования инцидентов и увеличение количества наблюдателей на линии соприкосновения, она не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ», — чем в очередной раз поддержал Ереван. Наконец, ко всем прелестям, Сергей Викторович обозначил позицию и по поводу российского блоггера Александра Лапшина, арестованного в Минске по ордеру Интерпола и ожидающему экстрадиции в Азербайджан. Оказывается, Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещений журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе. Такая вот вышла у Сергея Викторовича российская дипломатия с армянским акцентом.

Азербайджан напоминает о международном праве

Самое логичное в такой ситуации — это напомнить министру иностранных дел России, что, во-первых, принцип территориальной целостности в частности и международное право вообще никто не отменял. Именно это и сделал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, который в своем коротком интервью четко и недвусмысленно расставил акценты. Глава азербайджанской дипломатии напомнил российскому коллеге, что «вся мировая общественность признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана». Кроме того, в вопросе урегулирования этого конфликта «самыми важными документами являются резолюции Совбеза ООН № 822 (1993 г), 853 (1993 г), 874 (1993 г), 884 (1993 г). В этих документах Совбез ООН осудил применение силы в отношении Азербайджана и оккупацию наших земель. В резолюциях Совбез ООН еще раз выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, еще раз подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и требует немедленного, полного безоговорочного вывода всех оккупационных сил с наших территорий». Как подчеркнул министр, «это не призыв, это требование Совета Безопасности ООН». Для дипломата разница между этими понятиями фундаментальная. Что же до статуса, то, как напомнил господин Мамедьяров, «в интервью информационному агентству «Sputnik» президент Азербайджанской Республики еще раз внес ясность в вопрос статуса. Глава нашего государства заявил, что компромисса в вопросе территориальной целостности Азербайджана быть не может, однако возможен компромисс по вопросам местного самоуправления, самоуправления Нагорного Карабаха». Что же до дела Лапшина, то, по словам азербайджанского министра, «этот вопрос рассматривается исключительно в юридической плоскости. В соответствии с Уголовным Кодексом Азербайджана, в отношении А.Лапшина, который незаконно пересек государственную границу Азербайджана, продемонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, было возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В рамках Кишиневской Конвенции от 2002 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам для экстрадиции задержанного в Беларуси А.Лапшина были предоставлены соответствующие документы. В отношении лица, совершившего аналогичные действия по отношению к России и незаконно пересекшего ее государственную границу, правоохранительные органы РФ предприняли бы такие же шаги».

От «Искандеров» до Крыма

Конечно, интервью Сергея Лаврова можно и дальше разбирать «по кирпичикам» и методично, как бы это помягче выразиться, указывать министру на его ошибки и явные ляпсусы. Но дело не в том, что у министра в очередной раз «поскользнулся язык». Будем откровенны: заявление главы российской дипломатии как-то очень логично укладывается в политику Москвы, вне зависимости от того, рассматривать ли поведение Кремля на карабахском «треке» или же политику России в целом. Тем не менее для забывчивых или особо наивных напомним: Москва недвусмысленно потворствовала армянским притязаниям на Карабах еще в то время, когда и Азербайджан, и Армения были республиками в составе СССР. Уже после распада Советского Союза — и соучастие 366-го полка в уничтожении Ходжалы, и российские регулярные части, воевавшие на стороне Армении, и подаренное Еревану оружие — сначала на 1 миллиард, затем — на 800 миллионов «зеленых», и многое другое. События последнего времени — оружейный кредит на 200 миллионов долларов, предоставленный Армении при нынешнем российском безденежье, «Искандеры», продемонстрированные на параде в Ереване 22 сентября, объединенные группировки сил ПВО и сухопутных сил, созданные Россией и Арменией…На этом фоне заявление российского министра, начистоту говоря, возмущает, но не удивляет. В особенности если «изменить масштаб картинки» и принять во внимание поведение Москвы не только в Карабахе. И вот тут уже нельзя не вспомнить, скажем так, особенности законодательства разных стран. В самом деле, во многих странах можно угодить в тюрьму за действия, которые в других частях света никоим образом не наказуемы. В Саудовской Аравии законом запрещен алкоголь, вполне легальный в большинстве других стран мира, в Таиланде можно попасть в тюрьму, если повесить чей-то портрет на стене выше портрета короля, в США действует астрономическое количество «местных» курьезных или безнадежно устаревших законов, которые когда-то забыли отменить…Но даже на этом фоне Россия умудрилась сказать новое слово в такой вот юридической казуистике. Потому как на земле, будем откровенны, найдется немного стран, где можно угодить в тюрьму за…уважение норм международного права. В УК РФ есть статья 280.1, предусматривающая наказание за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

В реальности большинство тех, кто на ее основании был привлечен к ответственности, публично усомнились в законности российской аннексии Крыма. И это не «случайность» и не «эпизод», а вполне логичное звено во внешней политике России. Просто в Кремле не считают чужие границы чем-то достойным уважения. В особенности если речь идет о границах новых независимых государств. Есть даже целая теория: мол, «столетиями и даже тысячелетиями Россия была скрепляема высшими духовными скрепами, называвшимися по-разному в разные времена. Будучи скреплена этими скрепами, она могла относиться к скрепам правовым с большим или меньшим пренебрежением». И ладно, если бы что-то такое сказал, ну, к примеру, вожак пропутинских байкеров Залдостанов, он же «Хирург». А то ведь Валерий Зорькин, глава Конституционного суда РФ…

И что же, Лавров — он просто «солдат своей страны», просто на посту главы российской дипломатии? Или…

Вот это «или» заслуживает самого серьезного разговора.

И вновь — «мистер Скандал»

Прежде всего, напомним такую внешнеполитическую истину. Конечно, у большинства стран мира, исключая разве что «нейтральную» Швейцарию или островные малютки вроде Вануату или Тувалу, с кем-то складываются близкие и партнерские связи, с кем-то, наоборот,отношения весьма натянутые, с кем-то — «холодно-дипломатические»…И если бы столь же провокационные заявления Сергей Лавров сделал в адрес, скажем, Украины или Грузии, это было бы если и не корректно, то по крайней мере объяснимо. Но на сей раз речь шла об Азербайджане. Том самом Азербайджане, который не подписывал ненавистных России соглашений об ассоциации с ЕС, не заявляет о готовности вступить в НАТО, не закрывает в массовом порядке русских школ… Более того, сам Сергей Викторович, в том числе во время своих визитов в Баку, не раз заверял всех и вся, что Россия-де питает к Азербайджану самые что ни на есть добрые и дружеские чувства, что между двумя странами сложились отношения стратегического партнерства…И что же? Дружба в российском понимании не предусматривает уважения базовых норм международного права и цивилизованного поведения на международной арене? Или в Москве уверены, что на реакцию Азербайджана можно вообще не обращать внимания? Если вспомнить, какой скандал в отношениях РФ с вроде бы достаточно благожелательно настроенной в отношении России Венгрией спровоцировали заявления даже не Лаврова, а штатного кремлевского пропагандиста Киселева, сомнений не остается: выбирать выражения или, выражаясь тем языком, который привнес в дипломатию Лавров, «цедить базар» в Москве то ли не умеют, то ли не считают необходимым.

Понятно и другое. Конечно, «глубинные» позиции разных стран могут не совпадать. Армения — «форпост» России, и Москве не хочется, чтобы ее просто взяли и вышибли из Карабаха силовым путем. Только вот дипломат — профессия особая. Она в том и состоит, чтобы «сглаживать углы». Здесь, как нигде, ценится умение тонко выстроить свою реплику, играть намеками, так подобрать слова, чтобы и свою позицию выразить, и сделать это так, чтобы у противной стороны не возникло безусловного повода для протеста. И у Лаврова на этой самой пресс-конференции тоже было сколько угодно поводов не обострять ситуацию и не выступать с комментариями, которые — назовем вещи своими именами — не укладывались в требования международного права. Можно было, например, элементарно ограничиться заявлениями, что Россия выступает за мирное урегулирование, и не изрекать назидательным тоном, что является внутренним делом Азербайджана, а что — уже нет. Но то ли глава МИД РФ посчитал это излишним, то ли…у карьерного дипломата и автора гимна МГИМО Сергея Лаврова не хватило, пардон, профессионализма. И эта версия, к сожалению для РФ, имеет под собой серьезные основания.

Конечно, к слову «скандал» так и просится эпитет «дипломатический». И в такой специфичной профессии, как дипломатия, были и есть мастера, которые прямо-таки виртуозно используют скандал в качестве инструмента защиты интересов своей страны. Но с Лавровым явно не тот случай. Во-первых, с марта 2004 года, когда он занял пост главы российского внешнеполитического ведомства, скандалов разной степени громкости в его карьере было явно больше, чем того требуют правила приличия. А во-вторых, и «в-главных», как бы это помягче выразиться, «лавровские» скандалы не делали чести ни самому министру лично, ни стране, которую он представлял. Вспомним: едва заняв пост министра иностранных дел России, в феврале 2005 года он отправляется с визитом в Грузию. Визит заявлен как официальный, а значит, предусматривает и возложение венков. В Грузии, согласно протоколу, венки возлагают к мемориалу героям, павшим за территориальную целостность Грузии. А вот Лаврова это не устроило. Визит пришлось спешно «переформатировать» из официального в рабочий. Затем таких скандалов в карьере Лаврова было предостаточно. И значительная их часть имела одну и ту же причину: Россия просто не считала и не считает чужие границы чем-то достойным уважения. Казалось бы, санкции за Крым и Донбасс должны были кое-чему научить обитателей Кремля и «высотки» на Смоленской площади, но, увы и ах, Москва продолжает вести ту же политику, которая — назовем вещи своими именами — привела ее к нынешнему весьма незавидному статусу на мировой арене.

В самом деле, почти что две сотни государств, существующих на нашей планете, можно разделить по самым разным признакам. Героиня нашумевшей голливудской ленты «Под огнем» произносит: «Мир больше не делится на Запад и Восток — он делится на север и юг». Государства делят на признанные и не очень, на «золотой миллиард» и «третий мир», на монархии и республики, на государства унитарные и федеративные, на страны христианские, мусульманские, буддистские и т.д., наконец, на демократические и авторитарные.

Только вот куда важнее, что страны делятся на те, которые признают международное право, и те, которые его нарушают. И если даже далеко не все называют Россию вслух страной-изгоем, это еще не значит, что в других столицах не делают выводов из ее реальной политики вообще и заявлений главы ее дипломатии в частности. И то, что РФ может позволить себе не обращать на эти выводы внимание — не более чем опасная иллюзия.

Нурани, специально для Minval.az