На карте Google нынешнее здание ФСБ по Калининградской области отмечено значком «исторический памятник» и называется «Управление Гестапо Восточной Пруссии».

Пользователи Google Maps обратили на это внимание около недели назад, пишет издание «Телеграф». Кто внес эту правку пока неизвестно, и неясно, можно ли это будет определить, так как вносить изменения в Google Maps может любой желающий, как и на Wikipedia.

Здание, обозначенное на карте, было построено еще в 1912—1914 годах, в последующие годы оно использовалось в качестве полицейского президиума. Некоторое время в здании действительно находилось Гестапо. В советские времена — НКВД, а позднее там расположилось УФСБ по Калининградской области.