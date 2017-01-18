Вооруженные формирования Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 47 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгепар, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.