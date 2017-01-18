Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится публиковать сообщения на своей странице в Twitter, однако это его единственный способ защититься от нечестных СМИ, передает РИА Новости.

«Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. Это мой единственный способ противодействия», — заявил Трамп во фрагменте интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в среду.

«Когда люди представляют меня в ложном свете, у меня по крайней мере есть средство сказать, что это заявление ложное. Если бы пресса была честной, хотя она такой не является, я бы совершенно не пользовался Twitter, в этом не было бы необходимости», — добавил Трамп. Он отметил, что к настоящему моменту уже набрал почти 50 миллионов подписчиков в социальных сетях, включая Facebook и Instagram.

Аккаунт Трампа в Twitter в настоящий момент насчитывает порядка 20 миллионов подписчиков.