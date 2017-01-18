Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 18 января установлен на уровне 1.8045 маната, а евро — 1.9302 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 18 января установлен на уровне 1.8045 маната, а евро — 1.9302 маната.
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с исполнительным генеральным директором и учредителем компании Palantir Technologies Алексом Карпом.
Глава МИД ФР в очередной продемонстрировал, что Россия не считает чужие границы чем-то достойным уважения
Вооруженные формирования Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Университет «Кавказ» объявил о своей ликвидации
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня встретится с Министром иностранных дел Малайзии Анифахом Аманом.
Довольно разносторонний молодой человек
В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с руководителем группы компаний LafargeHolcim Эриком Олсеном.
17 января первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга, государственным министром Ксавье Беттелем.